Закон о внесудебной блокировке сайтов с поддельными документами приняли в России

Госдума приняла в третьем чтении закон о внесудебной блокировке сайтов, распространяющих информацию экстремистского и террористического характера. Также будут блокироваться сайты с предложениями о покупке поддельных дипломов о высшем образовании, водительских прав, военных билетов и сертификатов о вакцинации.

В пресс-службе напомнили, что поправки к закону «О защите информации» и ряд других законов внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

В соответствии с документом по инициативе генпрокурора или его заместителей будет ограничиваться доступ к ресурсам с ложными сообщениями о терактах, а также информация, оправдывающая экстремистскую деятельность и терроризм.

Под блокировку будут попадать также информационные материалы организаций, запрещенных в России в соответствии с законами «О противодействии экстремистской деятельности» или «О противодействии терроризму». Блокировать такие сайты по представлению Генпрокуратуры будет Роскомнадзор.

Также на сегодняшнем заседании Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о создании единой госсистемы биометрических данных. В ней россияне смогут самостоятельно размещать свои образцы, не посещая для этого госорганы.

Согласно документу, вступление в силу требований об использовании для идентификации и аутентификации биометрических персональных данных государственных информационных систем вместо единой биометрической системы переносится на 1 сентября 2022 года, уточнило РИА «Новости».