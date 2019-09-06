Принадлежащая РПЦ компания получила лицензию на производство вина

Компания ООО «Мезыбь», принадлежащая структурам Русской православной церкви, получила лицензию на производство и поставку алкогольной продукции и спирта.

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Как сообщил «Интерфакс», 66,77% компании принадлежит финансово-хозяйственному управлению Московского патриархата, 33,33% — предприятию «Софрино». Последнее выпускает церковную утварь.

Как уточнила «Русская служба Би-би-си», лицензии выданы на производство обычного и игристого вина. Однако компания не получила разрешения на выпуск ликерного вина. Такая лицензия требуется для производства церковного кагора.

Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков прокомментировал эту новость. Он назвал винодельческий бизнес «Мезыби» «пока закрытым коммерческим проектом».

На вопрос «Русской службы», какое вино будет выпускать предприятие, Волков не смог ответить. Он предположил, что речи о массовом производстве нет.

«Вероятно, это будет достаточно эксклюзивное вино — как, скажем, есть у католиков папские вина, которые сложно купить», — заявил он.