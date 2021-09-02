Примотанный скотчем к Camaro блогер разогнался в Сочи до 180 км/ч. Видео

Блогер Данил Мясников опубликовал видео, на котором его приклеили скотчем к Chevrolet Camaro, а после этого он в таком виде прокатился на ней на скорости 180 километров в час.

Видео снимали на трассе в Сочи. К иномарке Мясникова примотали скотчем друзья, которые затем снимали происходящее для соцсетей.

«Привет, я разогнался 180 км/ч, привязанный к тачке», — написал блогер у себя в Instagram, где опубликовал ролик.

По его словам, съемкам пытались помешать разные факторы, но это его не остановило, потому что он руководствовался установкой, если все идет плохо, значит обязательно надо делать.

В Stories после того, как его уже отмотали от машины, Мясников признался, что ему было очень страшно, потому что на такой скорости не слишком безопасности ехать даже внутри машины, особенно по мокрой от дождя дороге.