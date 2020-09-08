Приморцев предупредили об угрозе перелива воды через дамбу из-за тайфуна

В приморском министерстве ГО и ЧС уточнили, что уровень воды поднялся на реке Барабашевке в Хасанском районе.

«Есть угроза перелива воды через дамбу», — заметили в ведомстве. На участке сейчас работают оперативные службы, которые следят за развитием ситуации.

Из-за ночных дождей подтопило несколько автодорог региона. Проезд для легкового автотранспорта ограничен в Уссурийском городском округе. На 93-м километре дороги Уссурийск — Пограничный — Госграница в Пограничном округе перелив воды достигает глубины 60 сантиметров.

Затруднен или ограничен проезд для автомобилей на трех участках дорог Ханкайского округа. В Хорольском округе зафиксировано минимум шесть переливов, но проезд для всех видов транспорта сохраняется. В Хасанском районе проезд по некоторым участкам пустили по альтернативному направлению.

Кроме того, из-за тайфуна нарушено энергоснабжение 17 населенных пунктов Приморья, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ. Без света остались более 5,8 тысячи человек. Идут восстановительные работы.

Тайфун «Хайшэнь» принес в Приморье сильные дожди и штормовой ветер.