Приморскую учительницу накажут за отказ выпустить ребенка с диареей в туалет

Учительница биологии не отпустила одного из учеников в туалет во время урока. Теперь педагога привлекут к ответственности, заявил представитель администрации Артемовского городского округа.

По словам сотрудника администрации, специалисты городского управления образования уже провели в школе встречу с учительницей, учеником, его мамой и одноклассниками. Разговор прошел в присутствии классного руководителя и директора школы.

«Директор и учитель будут привлечены к дисциплинарной ответственности. ребенку, с согласия мамы, окажут психологическую помощь», — процитировало представителя администрации РИА «Новости».

Собеседник агентства уточнил, что о случившемся в школе сообщила одна из родительниц одноклассника. При этом мама ученика не разрешала рассказывать о случившемся в соцсетях. В управлении образования подчеркнули, что подобные решения могут принимать только родители детей или их законные представители.

Ранее мать одного из пятиклассников рассказала, что учительница биологии не разрешила выйти в туалет ребенку с диареей. Мальчику пришлось сидеть на уроке в испачканной одежде и слушать насмешки одноклассников.