Приморского депутата исключат из «Единой России». Он выбросил канистру на дорогу
Приморского депутата Игоря Хрущева исключат из «Единой России» за то, что он выбросил канистру на обочину дороги. Глава региона, секретарь регионального отделения партии Олег Кожемяко заявил, что планировал снять парламентария с должности руководителя международного партийного центра еще месяц назад.
«За непринятые вовремя меры в отношении Хрущева теперь свой пост оставит секретарь исполнительного комитета отделения партии, выговоры получат все мои заместители. Ну и Хрущев будет исключен из партии», — сообщил Кожемяко в Telegram.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором депутат Игорь Хрущев вытащил из багажника своего Mercedes пустую канистру и выкинул ее на обочину.
Хрущев руководил международным центром на базе Приморского отделения партии с 2019 года. Он также входил в президиум регионального политсовета «Единой России».
В марте еще один член правящей партии попал в скандальную ситуацию. Депутат Госдумы устроил дебош на борту самолета из-за отказа стюардессы принести ему спиртное. Мужчина грозился уволить экипаж. В начале апреля политик извинился перед ними за свои угрозы.