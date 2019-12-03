Приморским морякам заплатили 3 млн рублей долгов по зарплате

В транспортную прокуратуру обратились 14 членов экипажа DPL Alyur. Они заявили, что работодатель перестал им выплачивать заработанные деньги.

После того, как судно зашло в порт Владивостока, в суд направили 14 исковых заявлений. Иностранная компания-судовладелец должна оказалась более трех миллионов рублей.

«Компания „Нортвест шип мэнэджмент лтд“, не дожидаясь судебного решения, учитывая возможность принятия по иску прокуратуры санкций по ограничению выхода судов компании из российских портов, выплатила морякам задолженность в полном объеме», — сообщила пресс-служба Приморской транспортной прокуратуры.