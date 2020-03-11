Плохое питание, долги и переработки. Приморские строители устроили стихийный митинг

На острове Русском строители отказались выходить на работу из-за долгов по зарплате. После их забастовки проверку начали следователи и прокуратура. На стихийный митинг собрались больше тысячи человек.

Рабочие ООО «Стройтрансгаз-Восток» пришли на территорию стройки музейно-театрального комплекса, сообщило ИА PrimaMedia. Они потребовали выплатить задолженность по заработной плате за февраль, пожаловались на антисанитарные условия труда, отсутствие необходимого инвентаря, плохое питание и переработки, за которые никто не платит.

Старший помощник прокурора Приморского края Виолетта Дорожкина рассказала «Интерфаксу», что на место выехал прокурор Фрунзенского района Владивостока. Он встретится с рабочими и выяснит обстоятельства случившегося.

«Первый раз от них поступил сигнал по зарплате, до этого жалоб не было», — подчеркнули в надзорном органе.

Факт невыплаты сотрудникам «Стройтрансгаз-Восток» зарплаты проверят следователи. В СК РФ по Приморскому краю уже начали доследственную проверку, уточнили в пресс-службе ведомства. Правоохранители установят количество работников, сумму и срок, на который им задержали выплаты. Сейчас на предприятии изымают необходимую документацию, опрашивают сотрудников и представителей компании.

Прокуратуре предстоит проверить, соблюдались ли в ООО «Стройтрансгаз-Восток» трудовые права строителей. Этим займутся сотрудники ведомства вместе со специалистами Гострудинспекции и Роспотребнадзора.

«Организована проверка соблюдения трудового законодательства и санитарно-эпидемиологического законодательства в части условий пребывания работников-вахтовиков», — заметила Виолетта Дорожкина.

Один из строителей рассказал РИА «Новости», что некоторые работники стройки живут в общежитиях в плохих условиях. Других селят в городских хостелах, где невозможно вымыться и высушить одежду.