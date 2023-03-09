09 марта 2023, 11:39
Приморские кофейни могут отказаться от бумажных стаканов
Российский экологический оператор предлагает кофейням отказаться от бумажной посуды в рамках зеленого стандарта, а всем россиянам предлагает закупиться термокружками. Об этом написал сайт zr.media.
Письма с новым сводом требований уже направлены в Российскую ассоциацию бариста и Федерацию Рестораторов и Отельеров России.
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«И мы посчитали, что если все кофеманы России перейдут на термокружки, то за год не будут использованы более 41 миллиарда бумажных стаканов», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
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Он объяснил, что бумажная посуда не подлежит переработке, поскольку покрывается слоем полипропиленовой пленки. Этот пластик на полигонах будет лежать тысячу лет.
Приморье
Экология
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