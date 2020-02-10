Камчатская телеведущая расхохоталась, читая новости о пособиях. Ее можно понять

Социальные выплаты на Камчатке заставили ведущую одного из телеканалов рассмеяться. Она не смогла сдержать эмоции, когда рассказывала о пособиях федеральным льготникам. И девушку можно понять.

На видео новостного выпуска телеведущая говорит об индексации ежемесячных выплат для ветеранов, инвалидов и граждан с детьми — с 1 февраля они выросли на 3%.

Из суммы немногим больше 1,5 тысячи льготнику, упоминалось в закадровом тексте, разрешается потратить 900 рублей на лекарства, 137 — на путевку в санаторий и оставшиеся 463 рубля — на проезд в пригородном или международном транспорте к месту лечения и обратно. Последние цифры так впечатлили девушку, что она в голос расхохоталась.

«Извините, я старалась, вы слышали. <…> А остальные — на международный проезд… Вы это читали?» — сквозь смех поинтересовалась у коллег в студии ведущая, радуясь, что отчитывает новости в записи.