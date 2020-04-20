Приморец пробежал 100 километров вокруг кровати. На что ни пойдешь в самоизоляции

Житель Владивостока пробежал 100-километровый марафон, не покидая не просто свой дом, но даже спальню. Он устроил забег вокруг кровати.

«Всем спорт. Стоп коронавирусу, поэтому занимаемся спортом. Будьте здоровы, сохраняем режим самоизоляции», — объявил Дмитрий Якухный на видео, опубликованном в Instagram.

Судя по кадрам, просто бежать 100 километров мужчине показалось скучным. Он то снимает, как ест огурец, то через пять часов после старта подсаживает себе на плечи маленькую дочку. Несколько килограммов добавили немало нагрузки для бегуна.

100 километров спортсмен пробежал за 10 часов и 19 минут. Один километр в среднем он преодолевал за шесть минут.

РЕН ТВ узнал, что Дмитрий Якухный должен был бежать ультрамарафон по пустыне Сахара с дистанцией 250 километров, но из-за коронавируса старт перенесли. Спортсмен рассказал, что ему помогают бегать музыка и правильный рацион питания, состоящий из апельсинов и бананов.

Якухный добавил, что соседи снизу с пониманием отнеслись к его затее. А видео снимала его жена.