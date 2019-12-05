Приморец голым сбежал из реанимации. Его нашли дома
Реанимационное отделение Надеждинской ЦРБ находится на первом этаже, рассказали РИА «Новости» в департаменте здравоохранения администрации Приморского края.
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«Пациент примерно с 02:00 до 03:00 (3 декабря — прим. ред.) вылез через открытое окно и ушел», — пояснили в ведомстве.
Его отсутствие во время обхода обнаружил дежурный врач, который сразу проинформировал о случившемся полицию. Все пациенты, добавили в департаменте, находятся в реанимации без одежды.
По словам полицейских, пропавшего гражданина нашли в поселке Шмидтовка, где он и проживал. Правоохранители передали его медикам, чтобы те продолжили необходимое лечение. В региональном ГУ МВД пояснили, что 51-летний местный житель получил травмы в ходе бытовой ссоры и поэтому оказался в больнице.
Как мужчина голым добрался до дома, в полиции не уточнили. Температура воздуха в Надеждинском районе Приморья в четверг колеблется в пределах -10…-17 градусов.