Приморец голым сбежал из реанимации. Его нашли дома

Пациент приморской больницы сбежал из реанимации. Мужчина успел добраться до дома, прежде чем его нашли полицейские и вернули под присмотр врачей.

Реанимационное отделение Надеждинской ЦРБ находится на первом этаже, рассказали РИА «Новости» в департаменте здравоохранения администрации Приморского края.

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«Пациент примерно с 02:00 до 03:00 (3 декабря — прим. ред.) вылез через открытое окно и ушел», — пояснили в ведомстве.

Его отсутствие во время обхода обнаружил дежурный врач, который сразу проинформировал о случившемся полицию. Все пациенты, добавили в департаменте, находятся в реанимации без одежды.

По словам полицейских, пропавшего гражданина нашли в поселке Шмидтовка, где он и проживал. Правоохранители передали его медикам, чтобы те продолжили необходимое лечение. В региональном ГУ МВД пояснили, что 51-летний местный житель получил травмы в ходе бытовой ссоры и поэтому оказался в больнице.

Как мужчина голым добрался до дома, в полиции не уточнили. Температура воздуха в Надеждинском районе Приморья в четверг колеблется в пределах -10…-17 градусов.