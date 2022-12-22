22 декабря 2022, 12:53
Приморье засыпало снегом. Три села остались без транспортного сообщения
Примавтодор: три села в Приморье остались без транспортного сообщения из-за снегопада
Сильный снегопад обрушился на Приморский край. Дорожные службы уже несколько дней работают в усиленном режиме. Из-за аномальных осадков отрезанными от транспортного сообщения оказались три села, сообщил Примавтодор.
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По данным ведомства, сложная обстановка в Ольгинском районе, где нет движенияс 195 по 220 километры. От сообщения оказались отрезаны населенные пункты Моряк-Рыболов, Маргаритово, Фурманово и подъезд к больнице Евгеньевская. В Лазовском округе снег затруднил движение на дороге Киевка — Преображение.
Почти 50 сантиметров снега выпало в Дальнегорском городском округе. По данным ведомства, циклон смещается в сторону востока, однако подходят осадки со стороны Японского моря. По прогнозу, снег продолжит идти до субботы, 24 декабря.
Уборочная техника работает без остановки, подчеркнули в пресс-службе. Дальнегорский перевал закрыли сотрудники ГИБДД. Пропускают только автомобили с полным приводом. Специалисты Дальнегорского филиала уже выручил несколько водителей, помогали вытаскивать машины.
Автомобилистов призвали по возможности не покидать населенные пункты.
Приморье
Снегопад
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