Общество 22 декабря 2022, 12:53 Приморье засыпало снегом. Три села остались без транспортного сообщения Примавтодор: три села в Приморье остались без транспортного сообщения из-за снегопада

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Сильный снегопад обрушился на Приморский край. Дорожные службы уже несколько дней работают в усиленном режиме. Из-за аномальных осадков отрезанными от транспортного сообщения оказались три села, сообщил Примавтодор.

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По данным ведомства, сложная обстановка в Ольгинском районе, где нет движения

Почти 50 сантиметров снега выпало в Дальнегорском городском округе. По данным ведомства, циклон смещается в сторону востока, однако подходят осадки со стороны Японского моря. По прогнозу, снег продолжит идти до субботы, 24 декабря.

Уборочная техника работает без остановки, подчеркнули в пресс-службе. Дальнегорский перевал закрыли сотрудники ГИБДД. Пропускают только автомобили с полным приводом. Специалисты Дальнегорского филиала уже выручил несколько водителей, помогали вытаскивать машины.

Автомобилистов призвали по возможности не покидать населенные пункты.