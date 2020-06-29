Приморье ввело режим ЧС в двух муниципалитетах из-за подтоплений

Продолжительные ливни в Приморском крае стали причиной подтоплений в двух муниципалитетах. В них ввели режим ЧС.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, 29 июня режим начал действовать в Чугуевском округе.

«Из-за циклонов и обильного выпадения осадков на территории Чугуевского муниципального округа уровень воды в реках превысил отметки неблагоприятных явлений», — процитировала пресс-служба представителей краевого министерства ГО и ЧС.

А за два дня до этого режим ЧС ввели в Кавалеровском районе Приморья.

Сильные дожди начались в крае вечером 20 июня, написало РИА «Новости». В прошедшую пятницу осадки только усилились. Затопленными оказались улицы Владивостока. В области размыло дороги. С 29 июня нельзя проехать (или проезд ограничен) по 11 направлениям.

За выходные уровень воды в реках в южных и восточных районах поднялся на 0,6-1,7 метра. На 0,5 -1,3 метра — в верхнем течении рек бассейнов реки Уссури и озера Ханка.

«Отмечался выход рек из берегов, подтопление пониженных территорий и хозяйственных объектов», — отметили в ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС.

Ситуация в ближайшие сутки не улучшится. Ожидается подъем уровня в большинстве местных рек. В следующие два дня вода может подняться в среднем и нижнем течении рек. Затопление речных пойм вместе подтоплением прилегающих территорий продолжится.