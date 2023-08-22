Общество 22 августа 2023, 15:15 Приморье вновь столкнулось с угрозой подтопления Глава Хорольского округа: дороги севернее Уссурийска размыло из-за дождей Глава Хорольского муниципального округа Алексей Губайдуллин / Telegram

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Паводкая ситуация в Приморском крае вновь осложнилась. Появившиеся после дождей потоки воды размыли трассы севернее Уссурийска. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава Хорольского муниципального округа Алексей Губайдуллин.

«Земляки! Ситуация сложная. В Хороле есть затопленные дома на перекрестке Советская-Кирова. Оперативно проводятся работы по отводу воды», — написал он.

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По словам Губайдуллина, для осушения домов задействуют тепловые пушки. Глава округа проинформировал о том, что для эвакуации пострадавших от затоплений жителей работают пункты временного размещения (ПВР). Губайдуллин заявил, что ситуация может ухудшиться, так как ночью обещают дожди.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за наводнения. Регион столкнулся с тайфуном «Ханун». Свыше 4,6 тысячи домов оказались в воде из-за сильных ливней. Спасатели эвакуировали более 2,5 тысячи человек.