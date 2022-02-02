Приморье привлекает в ДФО до 70% инвестиций

Заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев обратил внимание на то, что Приморье привлекает до 70% инвестиций в регион. Об этом сообщило ОТР.

Во Владивостоке прошла встреча Трутнева с инвесторами. Реализация различных проектов в регионе стала главной темой встречи. Среди затронутых тем — организация производства стройматериалов, возведение горнолыжного курорта «Белая гора», а также строительство гольф-клуба и создание центра обработки данных.

«На территориях опережающего развития, в Свободном порту сегодня реализуется 1 969 проектов при общей цифре 2 700 — это более 60%. Фактически вложен инвесторами 401 миллиард рублей, 278 проектов введено в эксплуатацию, создано 40 тысяч рабочих мест», — уточнил Трутнев.