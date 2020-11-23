Около 300 тысяч туристов примет Сочи на новогодние праздники
Мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказал на своей странице в Instagram, что около 300 тысяч туристов проведут новогодний уик-энд на горных курортах Красной Поляны. Об этом сообщили «Известия».
По словам Копайгородского, для гостей Сочи предстоящий зимний курортный сезон должен быть максимально безопасным. Он добавил, что в городе усилят санитарно-эпидемиологические меры, но это не должно сказаться на комфорте отдыхающих. По данным издания, на новогодние праздники в горах Красной Поляны уже забронировано порядка 90% номеров.