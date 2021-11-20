Примерно 200 маршрутов автобусов в центре и на юге Москвы изменятся с 20 ноября

Первые 200 маршрутов сети наземного городского транспорта «Магистраль» запускаются в Москве в субботу, 20 ноября. В пресс-службе столичного департамента транспорта рассказали, что маршруты были скорректированы, специалисты удалили те, которые не пользуются спросом, и добавили новые.

Как уточнил ТАСС, одна из перемен состоит в том, что вместо двух маршрутов с редким интервалом движения появится один, но более частый. «Там, где маршрут очень загружен, а пассажиров много, запустили магистральный маршрут с короткими интервалами», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что эксперты постарались сохранить связи между социально значимыми объектами. Это поликлиники, школы, многофункциональные центры. На них запустят социальные маршруты. Таким образом, почти миллион жителей столицы смогут ими пользоваться.

Одним из первых будет оснащен Южный округ, и он был выбран властями не случайно. Сейчас там открыты новые станции Московских центральных диаметров, массово запускается строительство по программам реновации, ведется застройка бывших промышленных зон. В департаменте сочли, что и транспортные маршруты должны развиваться соответственно этим переменам.