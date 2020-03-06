Примерно 100 новых станций велопроката откроется в Москве

В будущем сезоне количество прокатных байков увеличится на тысячу.

Таким образом, с апреля жители и гости столицы смогут арендовать более 6,5 тысячи велосипедов в 629 местных пунктах.

В 2019 году велопрокат действовал в период с 20 апреля по 17 ноября. Это время стало рекордным сроком его работы. Согласно статистике, прокатились на городских байках пять миллионов раз.