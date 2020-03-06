    06 марта 2020, 14:58

    Примерно 100 новых станций велопроката откроется в Москве

    Ольга Ситникова

    В Москве планируют установить около 100 дополнительных станций проката «Велобайк». В некоторых районах города они появятся впервые. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

    В будущем сезоне количество прокатных байков увеличится на тысячу.

    Таким образом, с апреля жители и гости столицы смогут арендовать более 6,5 тысячи велосипедов в 629 местных пунктах.

    В 2019 году велопрокат действовал в период с 20 апреля по 17 ноября. Это время стало рекордным сроком его работы. Согласно статистике, прокатились на городских байках пять миллионов раз.