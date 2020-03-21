    21 марта 2020, 14:54

    «Пример того, как нужно работать, служить и дружить»: губернатор Подмосковья поздравил Сергея Лаврова с юбилеем

    Редакция сайта 360°

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечает сегодня 70-летие. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил руководителя внешнеполитического ведомства на своей странице в Instagram, пожелал ему здоровья и чаще выходить на футбольное поле.

    «Уважаемый, дорогой Сергей Викторович! Поздравляю Вас с юбилеем! Ваш профессионализм и твердость — основы успехов нашей дипломатии», — написал губернатор Московской области.

    Андрей Воробьев подчеркнул, что глава МИД полностью посвятил себя служению России, представляя страну на самом высоком международном уровне.

    «Желаю Вам крепкого здоровья и как можно чаще выходить на футбольное поле — делать если не покер, то уж точно хет-трик! Спасибо Вам за неизменную поддержку и пример того, как нужно работать, служить и дружить. С огромным уважением, благодарностью к Вам и Вашим поступкам! С Днем рождения!» — написал губернатор Подмосковья.

    В своей любви к футболу Сергей Лавров сам признавался неоднократно. В эфире телеканала «Россия 1» он вспомнил, как после получения диплома МГИМО четыре года работал в советском посольстве на Шри-Ланке. В дипломатическом ведомстве создали две спортивные команды: из недавних выпускников вуза и уже зрелых дипломатов. Так в выходные дни они играли в футбол и волейбол.