Применимо к иностранцам: в Госдуме оценили идею проверять чиновников на знание русского

Российских чиновников решили проверять на грамотность перед устройством на работу. Заслуженная артистка РФ и депутат Госдумы Елена Драпеко в беседе с «360» сказала, что не понимает, как реализовать предложенный Минтрудом законопроект.

Драпеко напомнила, что после принятия закона о русском языке парламентарии несколько раз пытались внести в КоАП поправки, которые предполагали наказание за нарушение языковых норм. Одобрения правительства на этот счет они так и не получили.

«Контроль предполагает обязательные штрафы и наказания. А это должно быть прописано в административном кодексе. Посмотрим, что будет Минтруд делать», — сказала депутат.

Пока что она назвала инициативу министерства «по меньшей мере странной». Применима она может быть, по словам Драпеко, разве что к иностранцам.

«Чиновники, занимающие муниципальные должности где-нибудь в Якутии или Бурятии, — как у них будут принимать [знание русского языка]?» — задалась вопросом парламентарий.

Она также не исключила, что в Совете Федерации идея Минтруда вызовет бурное обсуждение.

Министерство пояснило, что прорабатывает проект закона по поручению президента РФ. В нем говорится, что чиновники смогут устроиться на работу только после проверки на грамотность.