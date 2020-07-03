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    03 июля 2020, 13:48

    Применимо к иностранцам: в Госдуме оценили идею проверять чиновников на знание русского

    Александра Ломейко, Мария Бокарева

    Российских чиновников решили проверять на грамотность перед устройством на работу. Заслуженная артистка РФ и депутат Госдумы Елена Драпеко в беседе с «360» сказала, что не понимает, как реализовать предложенный Минтрудом законопроект.

    Драпеко напомнила, что после принятия закона о русском языке парламентарии несколько раз пытались внести в КоАП поправки, которые предполагали наказание за нарушение языковых норм. Одобрения правительства на этот счет они так и не получили.

    «Контроль предполагает обязательные штрафы и наказания. А это должно быть прописано в административном кодексе. Посмотрим, что будет Минтруд делать», — сказала депутат.

    Пока что она назвала инициативу министерства «по меньшей мере странной». Применима она может быть, по словам Драпеко, разве что к иностранцам.

    «Чиновники, занимающие муниципальные должности где-нибудь в Якутии или Бурятии, — как у них будут принимать [знание русского языка]?» — задалась вопросом парламентарий.

    Она также не исключила, что в Совете Федерации идея Минтруда вызовет бурное обсуждение.

    Министерство пояснило, что прорабатывает проект закона по поручению президента РФ. В нем говорится, что чиновники смогут устроиться на работу только после проверки на грамотность.