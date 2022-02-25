Приложением «Парковки Москвы» смогут воспользоваться жители Санкт-Петербурга

Жители Санкт-Петербурга смогут воспользоваться мобильным приложением «Парковки Москвы», которое совсем недавно сменило название на «Парковки России», написали «Дни.ру».

Новую версию приложения можно установить через App Store, Google Play, App Gallery. Кто устанавливал сервис ранее, придется его обновить после нововведений.

«Жители смогут получить проверенное временем и отмеченное наградами IT-решение. Это одно из лучших подобных приложений в мире с большим количеством функций, с его помощью оплата городской парковки становится гораздо удобнее и понятнее», — сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Парковками в столице могут воспользоваться более 125 тысяч водителей, которые ездят на петербургских номерах. Оплачивать их также можно через приложение «Метро Москвы».