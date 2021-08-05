Приложение «ВТБ Онлайн» дало сбой

Сбой произошел в работе мобильного приложения банка ВТБ. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который следит за сбоями на популярных в Сети ресурсах.

Как сообщил сайт, на работу приложения пожаловались более 400 пользователей. Наибольшее число сообщений о проблемах пришло из Москвы и Санкт-Петербурга. В пресс-службе банка сообщили, что в курсе неполадок.

Источник фото: телеканал Downdetector

«Подтверждаем текущие ограничения в работе „ВТБ Онлайн“. У части пользователей может некорректно отображаться информация по картам и счетам», — приводит РИА «Новости» текст сообщения финансовой организации. Технические специалисты сейчас устраняют возникшие неполадки.

В конце июля сбой произошел в работе нескольких сервисов «Яндекса». За несколько дней до этого пользователи потокового сервиса «Яндекс.Музыка» пожаловались на плохую работу приложения.