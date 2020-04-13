Приложение с пропусками от Минкомсвязи не будут использовать в Москве
В Москве не будут использовать приложение, разработанное в Минкомсвязи России для оформления пропусков во время карантина. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.
В столице уже действуют другие технологические решения, в том числе для оформления цифрового пропуска для передвижения по городу.оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве
12 апреля приложение Минкомсвязи «Госуслуги Стоп коронавирус» появилось в App Store и Google Play. Приложение позволяет оформить мобильный пропуск в виде QR-кода. Для этого требуется ввести личные данные и сообщить о состоянии здоровья.
Также через приложение можно заполнить анкету, которую выдают в аэропорту россиянам, вернувшимся из-за границы.
В Москве и Подмосковье электронные пропуска начнут действовать с 15 апреля. Оформить их можно с 13 апреля на сайте столичной мэрии mos.ru и на подмосковном сайте госуслуг.