Приложение с пропусками появилось в магазинах Apple и Google. Создателем значится Минкомсвязи

В App Store и Google Play появилось приложение Минкомсвязи для россиян, возвращающихся из-за границы. В приложении можно получить цифровой пропуск для выхода из дома.

«Приложение позволяет выбрать подходящий для вас статус и заполнить анкеты для получения мобильного пропуска на выход из дома в период самоизоляции в формате QR-кода. Вы сможете предъявить его в электронном виде на мобильном устройстве или в распечатанном виде сотрудникам правоохранительных органов в случае необходимости», — говорится в описании приложения в магазине.

С помощью приложения, как обещают разработчики, можно ускорить прохождение паспортного и таможенного контроля после возвращения в Россию.

Источник фото: App Store

Чтобы получить цифровой пропуск, необходим аккаунт портала «Госуслуги». Там нужно отметить, контактировал ли пользователь с больными, здоров ли он, нужно ли ему ходить на работу. Кроме того, необходимо ввести паспортные данные, адрес проживания, сделать фотографии документов и селфи.

После одобрения заявки пользователю отправляют QR-код. В приложении появляется таймер нахождения на улице.

Приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» не было анонсировано Минкомсвязью.

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев объявили, что со следующей неделе в столичном регионе начнет действовать система пропусков. Пока что они понадобятся только тем, кто ездит на работу или в принципе планирует перемещения на транспорте.