Общество 23 ноября 2023, 15:49 Приложение с интерактивными картами для рыбной ловли выпустили в России

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Приложение с интерактивными картами для любителей рыбалки выпустили в России. Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на разработчика, новосибирскую IT-компанию «Дата Ист».

На картах есть Пермский край, Удмуртия и Чувашия, Республика Марий Эл, Новосибирская, Московская, Ростовская, Костромская, Ивановская и Нижегородская области с указанием рыбных мест. Отмечается, что работа приложение возможна и без доступа к интернету.

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Карты дают информацию о рельефе дна водоемов и глубине в разных местах. Кроме того, можно запоминать места и делиться им с другими.

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