Общество 27 июля 2023, 14:40 Приложение по распознаванию эмоций запустили в вузах Нижнего Новгорода

Читать 360tv в

Студент факультет информатики, математики и компьютерных наук НИУ ВШЭ разработал приложение и веб-сервис, которые позволяют распознавать эмоции людей по фотографии. Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу Мининского университета.

Как рассказал ректор университета Виктор Сдобняков, новый продукт сможет принести практическую пользу для студентов тех специальностях, где ключевым навыком является взаимодействие и общение с людьми.

Реклама

Свое экспертное мнение проекту выносили преподаватели и студенты факультета психологии и педагогики Мининского университета.