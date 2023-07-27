27 июля 2023, 14:40
Приложение по распознаванию эмоций запустили в вузах Нижнего Новгорода
Студент факультет информатики, математики и компьютерных наук НИУ ВШЭ разработал приложение и веб-сервис, которые позволяют распознавать эмоции людей по фотографии. Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу Мининского университета.
Как рассказал ректор университета Виктор Сдобняков, новый продукт сможет принести практическую пользу для студентов тех специальностях, где ключевым навыком является взаимодействие и общение с людьми.
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Свое экспертное мнение проекту выносили преподаватели и студенты факультета психологии и педагогики Мининского университета.
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