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    15 апреля 2021, 21:17

    Приложение от Гознака поможет найти пропавших собак

    Алена Макаренко

    Гознак разработает мобильное приложение, которое поможет найти пропавших собак. Об этом рассказал руководитель проектов АО «Гознак» Александр Мелешин.

    Приложение от Гознака поможет найти пропавших собак

    «Существующие представленные решения (микрочип и клеймо — прим. ред.) оказываются практически бесполезными. <...> Есть ли выход? Выход есть, я сегодня расскажу о самом современном, самом действенном на данный момент времени средстве, которые мы разработали, о биометрической идентификации собак», — привело его слова РИА «Новости».

    Приложение создадут на основе технологии биометрической идентификации с элементами искусственного интеллекта.

    По словам представителя ведомства Александра Мелешина, приложение адаптируют под операционные системы iOS и Android. Предварительно, его можно будет скачать в 2021 году.

    Хозяин собаки должен сфотографировать ее через приложение, создав таким образом цифровой профиль питомца. Это упростит работу ветеринаров, заводчиков и жизнь владельцев собак.

    Для идентификации питомца достаточно иметь смартфон, специализированное оборудование не потребуется, написал сайт «Аргументы и факты». Приложение определит индивидуальные особенности четвероного даже в рамках одной породы, потому что все особи уникальны.