Приложение от Гознака поможет найти пропавших собак

Гознак разработает мобильное приложение, которое поможет найти пропавших собак. Об этом рассказал руководитель проектов АО «Гознак» Александр Мелешин.

«Существующие представленные решения (микрочип и клеймо — прим. ред.) оказываются практически бесполезными. <...> Есть ли выход? Выход есть, я сегодня расскажу о самом современном, самом действенном на данный момент времени средстве, которые мы разработали, о биометрической идентификации собак», — привело его слова РИА «Новости».

Приложение создадут на основе технологии биометрической идентификации с элементами искусственного интеллекта.

По словам представителя ведомства Александра Мелешина, приложение адаптируют под операционные системы iOS и Android. Предварительно, его можно будет скачать в 2021 году.

Хозяин собаки должен сфотографировать ее через приложение, создав таким образом цифровой профиль питомца. Это упростит работу ветеринаров, заводчиков и жизнь владельцев собак.

Для идентификации питомца достаточно иметь смартфон, специализированное оборудование не потребуется, написал сайт «Аргументы и факты». Приложение определит индивидуальные особенности четвероного даже в рамках одной породы, потому что все особи уникальны.