Приложение онлайн-кинотеатра Premier удалили из App Store | 360°

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Приложение онлайн-кинотеатра Premier удалили из App Store

Онлайн-кинотеатр Premier не предупреждали об удалении из App Store

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Приложение онлайн-кинотеатра Premier пропало из App Store. В российской компании рассказали, что не получали предупреждений об удалении, сообщил ТАСС.

«Мы выясняем причины пропажи приложения. Предупреждений и пояснений от Apple мы не получали», — объяснили ситуацию в Premier. Ранее установленные из онлайн-магазина приложения продолжают работать корректно.

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В августе такая же ситуация произошла с приложением онлайн-кинотеатра Okko. Оно также исчезло из магазина Apple.

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Президент Владимир Путин поручил разработать в России аналог App Store. Глава государства подписал документ, который предусматривает норму о создании в стране отечественного магазина мобильных приложений.

В России могут заблокировать приложение WhatsApp, заявил IT-эксперт Ваге Закарян. Он напомнил, что мессенджер принадлежит компании Meta*, поэтому не исключена обширная блокировки IP-адресов, сообщило РИА ФАН.

* Компания Meta признана экстремистской в России.

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