Приложение Okko пропало из App Store

Приложение онлайн-кинотеатра Okko пропало из магазина приложений App Store, компания разбирается с причинами. Об сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу видеосервиса.

При этом уже установленные на iOS приложения работают в обычном режиме. В магазине Googlу Play приложение доступно к скачиванию.

«Пояснений и предложений от Apple мы не получали. Устанавливаем причину пропажи приложения из App Store», — заявили в компании.

Ранее видеосервис Okko входил в экосистему Сбербанка, но в мае его продали на рыночных условиях в рамках актуализации стратегии вместе с остальными активами.

При этом «Сбер» отметил, что не прекратил партнерские отношения с Okko и продолжит реализацию совместных операционных и маркетинговых активностей.