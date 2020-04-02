Приложение для оценки риска заражения коронавирусом создали в России
Программа будет работать на основе мобильного приложения «Здоровье.ру». Пользователь сможет зайти в программу, пройти тестирование и узнать результат о риске инфицирования коронавирусом. В том же приложении можно будет получить личные рекомендации, нужно ли обращаться к медикам. Есть функция записи к врачу и вызова медработника на дом.
Специально для программы медики разработали курс, где рассказывают о профилактических мерах, мифах о коронавирусе и делятся различными рекомендациями.
«Стоп коронавирус» подключен к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Программа соответствует всем требованиям по защите личных данных пользователей.
Приложение разработали сотрудники «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с врачами Петербурга, Минздравом России и другими специалистами.