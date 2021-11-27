Приложение для фиксации нарушений ПДД создадут в России

Россияне получат возможность и право следить за водителями и фиксировать нарушения правил дорожного движения с помощью специального мобильного приложения, которое заработает летом 2022 года. К этому же времени в закон внесут нужные поправки. Об этом сообщила «Российская газета».

По данным издания, МВД свою часть задания по этому вопросу выполнило, теперь дело за депутатами Госдумы. Как пишет газета, это решение может стать эффективным инструментом в борьбе с нарушениями правил. Программа, которая будет действовать во всех российских регионах, получила название «Народный инспектор».

«Чтобы выявить нарушение, требуется запустить программу, навести смартфон на нужную точку. Водитель во время движения этим заниматься не может. Значит, работать это будет против статичных нарушений типа парковки под знаком, где это запрещено, или на газоне», — поделился своим видением перспектив работы проекта эксперт по фотовидеофиксации Григорий Шухман.

Председатель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов не исключил, что приложение станет оружием мести соседей друг другу за занятые парковочные места, как это было в столице после запуска приложения «Помощник Москвы».