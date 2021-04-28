Прилетающих из Индии россиян начнут тестировать на коронавирус в аэропорту

Пассажиров, которые прилетают в Россию из Индии, начнут тестировать на коронавирус прямо в аэропорту. Об этом объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Со вчерашнего дня все рейсы, которые прибывают из Индии, все-все люди, которые прилетают оттуда, тестируются прямо в аэропорту, мы ввели дополнительный контроль», — передал ТАСС ее слова с онлайн-конгресса с международным участием «Молекулярная диагностика и биобезопасность 2021. COVID-19: эпидемиология, диагностика, профилактика».

По ее словам, такое решение законно благодаря принятому постановлению главного государственного санитарного врача о выборочном контроле иностранцев, прилетающих в Российскую Федерацию.

Индия последнюю неделю бьет мировые рекорды по суточному приросту заразившихся коронавирусом, сообщала «Газета.ru». За последние сутки заразились 362 757 человек и умерли 3285. Трупы людей приходится сжигать круглосуточно прямо на улицах. Но даже при таком способе образовываются очереди на кремацию.

Накануне больше полусотни пассажиров самолета, летевшего рейсом Дели — Гонконг, сдали по прилете положительный тест на коронавирус, при том что перед посадкой у всех пассажиров тест был отрицательный.