Эксклюзив 12 мая 2023, 17:14 Прилепину успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног Помощница Прилепина: Захару успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног РИА «Новости»

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Пережившему теракт Захару Прилепину успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног. Об этом «360» сообщила помощница писателя.

«Захару Прилепину успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног», — отметила она.

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По словам помощницы писателя, благодаря хирургическому вмешательству костные отломки теперь будут прочно фиксироваться до полного сращения.

Врачи оценивают состояние Прилепина как стабильное, его ввели в медикаментозный сон для плавного выхода из наркоза. Пока писателя не переводят из палаты интенсивной терапии.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин счел покушение на Прилепина подготовленной операцией спецслужб Украины. Глава ведомства обратил внимание, что задержанный правоохранителями исполнитель террористического акта не мог действовать не в одиночку.