Эксклюзив 11 мая 2023, 17:52 Прилепина начали готовить ко второму этапу операции Помощница Прилепина: писателю проведут операцию по фиксации костных отломков РИА «Новости»

Читать 360tv в

Захара Прилепина начали готовить ко второму этапу операции по фиксации костных отломков. Об этом «360» сообщила помощница писателя. По ее данным, сейчас он находится в стабильном состоянии.

Операция нужна, чтобы обеспечить прочную фиксацию костных отломков до полного сращения, пояснила помощница писателя.

Реклама

Она напомнила, что в рамках первого этапа операции Прилепину установили аппараты внешней фиксации переломов. Это сделали сразу же в день теракта.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в своем Telegram-канале, что для проведения нового операционного вмешательства привлекут специалистов из Федерального научно-исследовательского медицинского центра.

Покушение на Прилепина совершили 6 мая. Подозреваемого оперативного задержали. Им оказался гражданин Украины. На допросе мужчина рассказал, что действовал по заданию СБУ. Ему предъявили обвинения и арестовали на два месяца.

Председатель СК России Александр Бастрыкин сообщил 11 мая, что следователи установят соучастников обвиняемого. Правоохранители уже выяснили, что организаторы покушения на писателя хранили боеприпасы в тайнике в Московской области.