11 мая 2023, 17:52
Прилепина начали готовить ко второму этапу операции
Помощница Прилепина: писателю проведут операцию по фиксации костных отломков
Захара Прилепина начали готовить ко второму этапу операции по фиксации костных отломков. Об этом «360» сообщила помощница писателя. По ее данным, сейчас он находится в стабильном состоянии.
Операция нужна, чтобы обеспечить прочную фиксацию костных отломков до полного сращения, пояснила помощница писателя.
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Она напомнила, что в рамках первого этапа операции Прилепину установили аппараты внешней фиксации переломов. Это сделали сразу же в день теракта.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в своем Telegram-канале, что для проведения нового операционного вмешательства привлекут специалистов из Федерального научно-исследовательского медицинского центра.
Покушение на Прилепина совершили 6 мая. Подозреваемого оперативного задержали. Им оказался гражданин Украины. На допросе мужчина рассказал, что действовал по заданию СБУ. Ему предъявили обвинения и арестовали на два месяца.
Председатель СК России Александр Бастрыкин сообщил 11 мая, что следователи установят соучастников обвиняемого. Правоохранители уже выяснили, что организаторы покушения на писателя хранили боеприпасы в тайнике в Московской области.
Покушение на Захара Прилепина
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