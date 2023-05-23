Общество 23 мая 2023, 19:07 Прилепин уличил Запад в помощи Украине в организации покушений на медийных персон Писатель Прилепин: в покушениях на медийных персон Украине помогли западные партнеры РИА «Новости»

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В покушении на российских медийных личностей Украине помогли западные партнеры. Об этом заявил писатель Захар Прилепин в интервью «Известиям».

Ему задали вопрос, есть ли основания полагать, что покушение на него и других медийных персон помогали «вести» западные спецслужбы. Писатель заверил, что киевский режим в состоянии провести подобные теракты самостоятельно, но все же ему помогли.

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«Украина могла бы справиться и одна. Но в данном случае „партнеры“ наследили, и это едва ли способно кого-то удивить», — подчеркнул он.

Прилепин подчеркнул, что стоит анализировать механизм уже случившихся терактов и провести публичный суд над причастными к этим происшествия людьми.

Покушение на писателя произошло 6 мая. Его машину взорвали, когда он ехал по дороге под Нижним Новгородом. В результате случившегося Прилепи получил серьезные травмы и прошел через несколько операций. Его товарищ погиб.

Машину подорвали украинские спецслужбы при координации Соединенных Штатов. Как сообщил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев, власти США также согласовали убийство журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского.