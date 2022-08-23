Прилепин рассказал о своем волонтерском проекте в Донбассе

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», писатель Захар Прилепин рассказал RT о работе своей волонтерской команды в донбасских республиках.

Прилепин напомнил, что его волонтерский проект начался летом 2014 года и с тех пор не прекращался.

«Это была постоянная работа. Конечно же, когда началась спецоперация, мы еще заново это перезагрузили. И мы первые открыли штаб Захара Прилепина так называемый — и в Изюме, и в Херсоне, и в ряде других территорий», — поделился Прилепин.

Он обратил внимание на то, что сейчас в его команде много местных жителей, для которых это своя земля.

«У нас там есть ряд в том числе и парламентских партий, которые тоже вписались в эту историю, тоже вложились, тоже готовы работать там. Даже есть институции там и разных учреждений, которые в этом участвуют», — добавил Прилепин.