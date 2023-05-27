Общество 27 мая 2023, 02:18 Прилепин рассказал, где закончится СВО Прилепин: СВО точно закончится в Киеве РИА «Новости»

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Захар Прилепин рассказал о своем видении завершения конфликта на Украине. По его словам, когда закончится СВО, не известно, зато точно известно, где — в Киеве, написала «Парламентская газета».

Писатель убежден, что Украина является важнейшей исторической частью России, и как сами украинцы писали в XVII веке — они «ветвь русского корени». Общественный деятель признался, что обожает украинскую поэзию, песню, у него дома — огромная коллекция украинской литературы. И высшие достижения украинского творчества неразрывно связаны с советским периодом.

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«Поэтому я спокойно говорю: единственная возможность спасти реальную украинскую, малоросскую культуру — это вернуть данную культуру в русский контекст. В Россию», — сказал Прилепин.

Действующий офицер Росгвардии отметил, что та власть, которая сейчас царит на Украине, не имеет ничего общего со страной и ее жителями.

«То, что пришло к власти на Украине — это не только антирусский проект. Это антиукраинский проект. Это как раз тот случай, когда забываются и алфавит, и собственное имя», — подытожил писатель.

Ранее Захар Прилепин сообщил о как минимум четырех сложнейших перенесенных операциях и 12 имеющихся у него переломах. Писатель признался, что раз в три дня вполне серьезно прощается с жизнью, но врачи находят способ «вырулить».