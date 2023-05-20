20 мая 2023, 19:14
Прилепин начал подниматься в кровати при помощи врачей — пресс-служба
Пресс-служба Прилепина: состояние писателя позволяет скоро начать реабилитацию
Состояние писателя Захара Прилепина позволяет в скором времени приступить к первому этапу реабилитации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу публициста.
«После последней операции Захар Прилепин уже стал присаживаться при помощи врачей», — передали представители.
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Ранее в пресс-службе Прилепина сообщали, что ему предстоит перенести еще одну операцию. Состояние писателя оценивалось как стабильное, но его все равно оставляли в палате интенсивной терапии.
На Прилепина было совершено покушение — его машину подорвали 6 мая под Нижним Новгородом. Писатель сильно пострадал, но выжил. Тогда погиб его товарищ — боец Александр Шубин. Соратнику Прилепина посмертно присвоили орден Мужества.
Подрыв авто публициста совершили украинские спецслужбы при координации США. Штаты также согласовали убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
Больницы
Покушение на Захара Прилепина
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