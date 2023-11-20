Общество 20 ноября 2023, 18:32 Приквел «Голодных игр» появился в прокате в нескольких российских кинотеатрах Приквел «Голодных игр» без прокатного удостоверения появился в ряде кинотеатров PLANET PHOTOS / Global Look Press

Читать 360tv в

Приквел «Голодных игр», официально недоступный для просмотра в России и не получавший прокатное удостоверение Минкультуры, появился в нескольких кинотеатрах. Билеты доступны в том числе онлайн, но только на определенные сеансы, сообщило РИА «Новости».

Мировая премьера фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» состоялась 5 ноября. В России лента появилась в прокате в кинотеатре «Космик Марьина Роща». Купить билеты можно и онлайн, но не на все сеансы.

Реклама

Помимо этого, посмотреть приквел «Голодных игр» можно в «Мягком кинотеатре Отрада». Билеты можно купить онлайн. Выход кинокартины анонсировала также сеть «Мираж» в своих кинотеатрах в столице, Санкт-Петербурге, Архангельске, Пскове, Смоленске, Петрозаводске, Стерлитамаке и Мурманске.

По сюжету фильма молодой Кориолан Сноу до того, как стать президентом Панэма, был последней надеждой для своего рода. Эта некогда великая династия впала в немилость послевоенного Капитолия. Накануне десятых ежегодных Голодных игр Сноу становится наставником Люси Грей Бэйрд — трибута дистрикта 12.

«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» — не первый фильм, который покажут в России по предсеансовому обслуживанию. Ранее аналогичным образом в стране показали «Барби» и «Оппенгеймера».