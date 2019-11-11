  • Прикованные цепью качели в парке Архангельска оказались скамейкой

    11 ноября 2019, 20:27

    Анатолий Минкин

    Установленный в архангельском парке «Зарусье» элемент благоустройства не имеет ничего общего с детскими качелями. Это скамейка, которая рассчитана на небольшое раскачивание. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявила глава Ломоносовского района города Вера Пономарева.
    Прикованные цепью качели в парке Архангельска оказались скамейкой

    Жителям Архангельска подарили качели, прикованные цепью к земле. Видео

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    Она пояснила, что под скамейку специально забетонировали три опоры, но ее не успели закрепить, как набежавшие дети вырвали все, что смогли.

    «Сейчас все заварили, скамейкой пользуются», — пояснила чиновница. Она особо отметила, что местные жители не просили новых качелей, так как там и без этого достаточно детского оборудования.

    При этом глава района подтвердила, что сама скамейка и ее установка обошлась городскому бюджету в 250 тысяч рублей.

    Первым свое внимание на необычный объект в парке обратил блогер Михаил Шишов. На своем канале в YouTube он опубликовал видео, где качель в виде скамьи цепью прикована к земле и нет возможности раскачиваться.

    Сам объект оккупировали дети и раскачали опору до такой степени, что она накренилась. Власти города заявили, что это не качели, а парковая мебель, которая не рассчитана на то, чтобы на ней качались.