Прикованные цепью качели в парке Архангельска оказались скамейкой

Жителям Архангельска подарили качели, прикованные цепью к земле. Видео Подробнее

Она пояснила, что под скамейку специально забетонировали три опоры, но ее не успели закрепить, как набежавшие дети вырвали все, что смогли.

«Сейчас все заварили, скамейкой пользуются», — пояснила чиновница. Она особо отметила, что местные жители не просили новых качелей, так как там и без этого достаточно детского оборудования.

При этом глава района подтвердила, что сама скамейка и ее установка обошлась городскому бюджету в 250 тысяч рублей.

Первым свое внимание на необычный объект в парке обратил блогер Михаил Шишов. На своем канале в YouTube он опубликовал видео, где качель в виде скамьи цепью прикована к земле и нет возможности раскачиваться.

Сам объект оккупировали дети и раскачали опору до такой степени, что она накренилась. Власти города заявили, что это не качели, а парковая мебель, которая не рассчитана на то, чтобы на ней качались.