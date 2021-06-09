«Приказали молчать»: мать ребенка из детсада с блохами рассказала, как руководство пыталось утаить проблему

Покусанные блохами дети из садика «Золушка» в Волгодонске лечатся антигистаминными препаратами из-за аллергической реакции. Этого можно было бы избежать, если бы администрация детсада почти полтора месяца не замалчивала проблему, заявила «360» мать одного из пострадавших воспитанников.

По словам женщины, блохи начали атаковать детей еще 11 мая, когда они вернулись в садик после длинных майских выходных. На укусы насекомых обратили внимание няня и воспитатель из группы, где занимается ее сын. Об этом сразу сообщили руководству.

«Но им было приказано молчать. Администрация проигнорировала, что и дети и сотрудники мучаются от укусов», — подчеркнула собеседница «360».

Мать покусанного ребенка добавила, что их то отправляли на карантин под предлогом ветрянки, то возвращали обратно. Все это продолжалось до конца мая. Потом одного из родителей покусали блохи, к заведующей уже обратился он. Но руководство опять закрыло глаза на проблему, и только после настойчивых требований перевело детей на второй этаж садика.

«В начале июня я забрала сына из сада и увидела многочисленные укусы по всему телу и небольшую отечность на шее, которых не было утром при поступлении моего ребенка в сад», — возмутилась женщина.

Когда ребенка осмотрели врачи, стало понятно, что ни о какой ветрянке не может быть и речи. Это были укусы блох. Освидетельствование у докторов прошли трое из шести пострадавших детей.

«Руководство просто хотело дотянуть до планового закрытия садика 15 июня на три недели, чтобы не привлекать к себе внимание, не платить штрафы», — уверена мать мальчика.

Родители обратились с жалобой в Роспотребнадзор и прокуратуру Волгодонска.

Директор детского сада Юлия Зава отказалась отвечать на вопросы «360» о том, почему детей полтора месяца кусали блохи.

«Я по телефону комментарии не даю», — заявила она и бросила трубку.