«Приказ» о мобилизации работников культуры оказался фейком

Минкульт РФ назвал фейком появившийся в соцсетях документ о «предварительном бронировании ценных сотрудников» учреждений культуры для «грядущей всеобщей мобилизации». Министерство заявило, что не издавало подобных приказов.

«Такого приказа Минкультуры не существует. Это фейк», — процитировало РИА «Новости» сообщение Минкульта.

Опубликованный якобы от его имени «приказ» обязывал культурные учреждения подготовить списки «ценных сотрудников» и культурных деятелей для получения отсрочки.

Сообщение о том, что в России якобы планируют объявить всеобщую мобилизацию 9 мая, ранее распространились в британских и американских СМИ. Перед этим таким предположением поделился министр обороны Великобритании Бен Уоллес, подчеркнув, что это всего лишь его соображения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию «чушью и неправдой».

Накануне о том, что в России не будут объявлять мобилизацию, еще раз сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Политолог Артур Сергеенко считает, что фейк распространяют украинские провокаторы, чтобы дестабилизировать обстановку в России, написало РИА ФАН.