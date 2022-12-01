Эксклюзив 01 декабря 2022, 12:51 Приказ ФСБ о нацбезопасности не помешает работе журналистов — Соловьев Глава Союза журналистов России Соловьев: приказ ФСБ о нацбезопасности не повлияет на СМИ Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Вступил в силу приказ Федеральной службы безопасности о сведениях, которые при попадании в руки иностранцев могут навредить нацбезопасности. Председатель Союза журналистов России, политический обозреватель, телеведущий, продюсер Владимир Соловьев сказал «360», что это не изменит работу отечественных СМИ.

«Юристы центра юридической помощи Союза журналистов России считают, что этот приказ никак кардинально не повлияет на работу СМИ», — сказал он.

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Однако, по словам телеведущего, во время проведения спецоперации массмедиа стоит знать и соблюдать правовые нормы. Он сравнил журналиста с врачом — нужно действовать осторожно, чтобы не навредить войскам.

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ФСБ утвердила новый список сведений, которые при их получении иностранными источниками могут использовать против госбезопасности России. ТАСС рассказал, что в него включили 61 пункт, поделенные на две категории — военные и военно-производственные данные, не содержащие гостайну. К важной для нацбезопасности страны причислили, например, информацию о дислокации воинских частей, финансовом обеспечении подразделений, моральном духе в армии, прогнозы развития оперативной обстановки.