Приюты для бездомных в России могут закрыться из-за коронавируса

По словам Сосинского, работодатели отказываются принимать на работу эту категорию граждан, «потому что из-за коронавируса уже какие-то объекты позакрывались».

«Мы рискуем остаться вообще без финансирования. Будет и не на что арендовать дома, и не на что кормить людей», — посетовал он и уточнил, что сейчас необходима поддержка со стороны правительства.