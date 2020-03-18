Приюты для бездомных в России могут закрыться из-за коронавируса
Социальные дома скоро не смогут принимать новых людей — рассказал руководитель сети приютов для бездомных людей «Дом трудолюбия Ной» Емилиан Сосинский. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По словам Сосинского, работодатели отказываются принимать на работу эту категорию граждан, «потому что из-за коронавируса уже какие-то объекты позакрывались».
«Мы рискуем остаться вообще без финансирования. Будет и не на что арендовать дома, и не на что кормить людей», — посетовал он и уточнил, что сейчас необходима поддержка со стороны правительства.