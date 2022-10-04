Приютам предложили платить за передержку животных мобилизованных | 360°

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Приютам предложили платить за передержку животных мобилизованных

Депутат ГД Бурматов: приютам следует платить за передержку животных мобилизованных

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Власти должны выделить приютам средства на передержку домашних животных мобилизованных граждан. Об этом РИА «Новости» заявил первый замглавы комитета Государственной думы РФ по экологии Владимир Бурматов.

«Инициатива, которая связана с обеспечением условий существования животных, которые остаются у тех ребят, которые подлежат мобилизации, либо ушли добровольцами. <…> Мы предложили, чтобы региональные власти направляли средства зоогостиницам, приютам, волонтерским организациям, которые помогли бы обеспечить этим животным передержку, то есть нормальные условия существования», — отметил политик.

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По его словам, данная инициатива уже успешно действует в некоторых регионах. Сейчас ГД работает с региональными властями, чтобы таким организациям, например, выделялись корма, чтобы это все было не волонтерской инициативой.

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Ранее на запущенном правительством РФ портале «Объясняем.рф» рассказали, что мобилизованные мужчины, которым не с кем оставить домашних животных, смогут отдать их в специализированные приюты. Мобилизованным посоветовали связаться с выбранной организацией, чтобы узнать о наличии свободных мест, прежде чем привезти туда животное.

Жители активно задают вопросы о частичной мобилизации по горячей линии (122). Телефон работает круглосуточно без выходных, задействованы более 200 операторов. В Московской области также создали Telegram-бот, где собраны вопросы и ответы по этой теме.

Госдума РФ

Животные

Частичная мобилизация в РФ

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