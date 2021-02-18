Приют «Кошкин дом» полностью сгорел в Краснодаре

Приют для животных «Кошкин дом» полностью сгорел в Краснодаре 13 февраля. Четвероногих постояльцев удалось спасти, но они остались без жилья, написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Краснодарскому краю.

Спасатели рассказали, что после сообщения о возгорании оперативно прибыли на место.

«По прибытию на место первого подразделения в 00:35 установлено, что горят две смежные хозпостройки общей площадью 70 квадратных метров», — уточнили в пресс-службе.

В ликвидации огня участвовали 14 человек и четыре единицы техники. При пожаре никто не погиб и не пострадал. Работники приюта остались без техники, а питомцы — без крова.

Пока более 100 кошек и собак живут у хозяйки учреждения Елены Лукьянченко. Она попросила неравнодушных людей о помощи. Связаться с женщиной можно по телефону: 8 (962) 862-62-00.