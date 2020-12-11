Приют для животных закрыли в Тюмени из-за угроз
Тюменский приют для животных «Лучший друг» закрыли на некоторое время из-за того, что туда стали поступать различные угрозы. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на соцсети хозяйки приюта Анны Москвиной.
Она рассказала, что ранее в приюте проходила незаконная, по словам Москвиной, прокурорская проверка, в ходе которой по непонятным причинам задержали двух волонтеров. В результате было решено принять меры предосторожности и временно закрыть заведение.
«В ответ на поданные жалобы поступили угрозы от третьих лиц. Остерегаемся провокационных действий», — написала Московина.
Оперативно получить комментарий в прокуратуре Тюменской области изданию не удалось. В пресс-службе ведомства сообщили, что информацию опубликуют на официальном сайте.