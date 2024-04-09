Общество 09 апреля 2024, 12:27 Приют для животных, спасенных из Орска, открыли в Новотроицке

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В Новотроицке Оренбургской области появился приют, в который привозят животных, спасенных из затопленных домов Орска. Об этом сообщил RT со ссылкой на волонтера Юлию Корневу.

Центр создали благодаря местным властям, общественникам и зоозащитникам. Сейчас в Новотроицке нашли убежище уже 30 собак и 50 кошек. Как отметила Корнева, если их хозяева не найдутся, то добровольцы будут искать для питомцев новый дом.

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