Приют для собак сгорел в Свердловской области

Злоумышленники сожгли частную передержку для животных под Екатеринбургом. Около 30 собак погибли при пожаре. Об этом сообщили Ura.ru со ссылкой на благотворительный фонд «Зоозащита».

«Подожгли частную передержку в Билимбае, где также находятся собаки под нашей опекой. Погиб один наш подопечный и около 30 стареньких, инвалидов, собаки с парализованной задней частью тела, которые содержались в отдельном помещении. Самые незащищенные, они даже передвигаться некоторые не могли», — поделились в группе фонда социальных сетях.

Бутылки с зажигательной смесью обнаружили на месте. Вместе с животными в здании проживали основатели передержки, они не пострадали.

Владельцы уже написали заявление в полицию. Сейчас им нужна помощь людей, чтобы разобрать сгоревшие конструкции и утилизировать трупы животных.