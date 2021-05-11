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    11 мая 2021, 12:52

    Приют для собак сгорел в Свердловской области

    Гора Орлов

    Злоумышленники сожгли частную передержку для животных под Екатеринбургом. Около 30 собак погибли при пожаре. Об этом сообщили Ura.ru со ссылкой на благотворительный фонд «Зоозащита».

    «Подожгли частную передержку в Билимбае, где также находятся собаки под нашей опекой. Погиб один наш подопечный и около 30 стареньких, инвалидов, собаки с парализованной задней частью тела, которые содержались в отдельном помещении. Самые незащищенные, они даже передвигаться некоторые не могли», — поделились в группе фонда социальных сетях.

    Бутылки с зажигательной смесью обнаружили на месте. Вместе с животными в здании проживали основатели передержки, они не пострадали.

    Владельцы уже написали заявление в полицию. Сейчас им нужна помощь людей, чтобы разобрать сгоревшие конструкции и утилизировать трупы животных.